Shell choisit le H160 pour exploitation par PHI dans le golfe du Mexique

Shell fait le choix du H160

Le groupe énergétique international Shell a choisi le premier opérateur américain d’hélicoptères offshore PHI pour exploiter quatre Airbus H160 dans le cadre d'un contrat de soutien dans le golfe du Mexique. Le contrat marque l’entrée sur le marché pétrolier et gazier du H160.

Partenariat et programme d'essais avant mise en service

Les trois sociétés – Airbus, PHI et Shell – coopèrent dans le cadre d’un partenariat unique. Dans un mouvement pionnier, Airbus fournira un H160 avant les livraisons finales à PHI et Shell pour un programme d’essai d’un an afin de permettre à l’opérateur et au client final de se familiariser avec les fonctionnalités avancées du type et d’atténuer les défis normaux liés à l’entrée en service.

En Louisiane aux côtés des H125 et H135

Chez PHI, l'appareil sera basé à Houma, en Louisiane, et rejoindra une importante flotte d’H125 et de H135 déployés en service médical d’urgence à travers les États-Unis, ainsi que deux H145 opérant pour Shell dans le cadre de travaux d’arpentage de pipelines en Louisiane. La conception du H160, appareil pour lequel pas moins de 68 brevets ont été déposés, met l’accent sur la défense contre la corrosion robuste qui envisage spécifiquement des missions offshore.