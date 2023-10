SES Space & Defense fournira des services satellitaire à l'US Space Force

SES fournira des solutions satellitaires globales de bout en bout à la U.S. Space Force grâce à un réseau spatial et terrestre intégré et sécurisé. SES Space & Defense a obtenu un contrat de cinq ans de type Indefinite Delivery Indefinite Quantity (IDIQ) pour des services basés sur des satellites en orbite basse "Low Earth Orbit Satellite Based Service" (LEO SBS).

Les satellites NGSO offrent une connectivité flexible pour les applications à haut débit.

Les services par satellite livrés via plusieurs orbites permettent une gamme complète de nouvelles capacités de connectivité pour le DoD américain. Les orbites de satellite non géostationnaires (NGSO) - LEO et MEO - offrent une connectivité faible latence et flexible, idéale pour les applications à haute bande passante en temps réel, tandis que les satellites géostationnaires (GEO) renforcent la résilience globale et la redondance permettant un éventail plus large d'utilisation par le gouvernement américain.