Second tir du missile anti-navire Marte ER de MBDA

Par rapport à la première mise à feu, qui a eu lieu à la fin de 2018 (voir https://www.air-cosmos.com/article/premier-tir-du-marte-er-de-mbda-1282), plusieurs fonctionnalités supplémentaires ont été testées. Il s’agissait notamment d’un système de navigation intégré, d'une fusée de proximité et de survol et système d’actionnement en configuration avancée. Le missile était également équipé d'un système de guidage terminal avec un nouvel autodirecteur, conçu et développé par MBDA.

La cible flottante a été frappée avec une précision presqu'absolue après un vol d’environ 100 km. Le missile a été poussé à la limite de son enveloppe de vol, avec plusieurs manœuvres majeures, rasant les flots à très grande vitesse.

Frapper la cible a permis de confirmer le comportement parfait du missile, tandis que le système de télémétrie a récolté une énorme quantité de données. Les données de vol ont montré une très bonne corrélation entre la simulation et les résultats obtenus lors du tir.

Le programme Marte ER progresse à pleine vitesse afin de répondre aux exigences des clients et l’intégration complète du missile sur la plate-forme Eurofighter Typhoon, qui disposera ainsi à terme d'une capacité anti-navire.