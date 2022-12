SCAF : Airbus démontre avec succès le concept de largage de drones depuis un A400M

Ainsi, un A400M de la Luftwaffe a largué en vol un drone Do-DT25 d'Airbus légèrement modifié pour l'essai. Une fois largué, l'équipage de l'A400M a contrôlé le drone et a notamment allumé son moteur. Le contrôle du drone a ensuite été transmis à des personnels au sol qui l'ont fait atterrir en toute sécurité. Plusieurs entreprises et services allemands étaient impliqués dans l'essai mais aussi la recherche et le développement du lanceur :

la Bundeswehr, notamment la Luftwaffe et la BAAINDw (Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr)

Airbus

le Centre aérospatial allemand (DLR)

l'entreprise SFL

l'entreprise Geradts

Une innovation de plus pour le SCAF

D'après Michael Schoellhorn, le PDG d'Airbus Defence and Space, cet essai prend une place importante dans le programme SCAF, d'un point de vue développement mais aussi de démonstration de concepts. Ainsi, la coopération entre les différents participants à ce projet a permis le développement en seulement six mois du système de lancement de drones Do-DT25 depuis la soute d'un A400M de la Luftwaffe. La rapidité et la réussite de cet essai sont également un signal fort pour le SCAF, d'après le PDG d'Airbus Defence and Space :

"L'excellente collaboration avec notre client et nos partenaires allemands sur cette campagne du lanceur de drones à partir de l'A400M est une preuve supplémentaire de la façon dont le développement du SCAF fera passer l'innovation et les technologies au niveau supérieur." Il a également ajouté : "Le SCAF en tant que système de systèmes commence à prendre forme maintenant."

Un A400M larguant 12 à 50 drones

La possibilité de transporter des drones depuis un avion-mère permet d'augmenter l'efficacité des drones : tout comme un porte-avions en pleine mer, un A400M en vol pourra alors déployer entre 12 drones d'appui de grande taille ou jusqu'à 50 drones d'appui (de taille "standard"). La capacité de projection des drones est donc décuplée, ne nécessitant pas de piste de décollage proche de la zone d'action ou encore d'avions (ou même de drones) de ravitaillement pour allonger leur autonomie.

D'après Airbus, les futurs drones largués devront permettre d'augmenter les capacités d'avions pilotés et ce, avec un haut degré d'autonomie grâce à l'intelligence artificielle. Pour rappel, l'IA devra permettre de ne devoir piloter directement un drone mais d'envoyer un ordre à l'un des drones de l'essaim qui répercutera l'ordre donné au drone le plus spécialisé pour accomplir cet ordre mais aussi le plus proche de l'objectif afin de remplir cet ordre le plus rapidement possible.