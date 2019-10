Satys implante un atelier de peinture à Budapest

Le groupe français Satys vient de lancer les travaux de construction d'un nouvel atelier avions implanté sur l'aéroport de Budapest en Hongrie. Un site d'une surface totale de 4 000 m2 répartie sur deux hangars pour une hauteur de 17 mètres. Des hangars dédiés aux monocouloirs Airbus A320 et Boeing 737. Cette implantation est "le fruit d'un accord signé entre le groupe Satys et l'aéroport de Budapest/Ferenc Liszt. Ce dernier assurera le financement des deux bâtiments loués à Satys à hauteur de neuf millions d’euros, la participation de Satys s’élevant à un million d’euros consacré essentiellement à l’équipement des salles de peinture". Le choix de l'aéroport de Budapest s'appuie sur deux éléments d'ores et déjà générateurs de chiffre d'affaires : la présence de la compagnie aérienne lowcost Wizzair qui exploite un parc de 119 monocouloirs Airbus ainsi que celle de deux acteurs de la MRO, Lufthansa Technik et la société d'Etat hongroise Aeroplex. Tout cela faisait une zone d'activités MRO jusqu'alors dépourvue d'un site peinture avions.

Du coup, le groupe Satys peut tabler sur des activités de re-peinture sur pas moins de soixante avions dès la première année d'activité du site de Budapest dont la mise en service est prévue pour l'automne 2020. Déjà implanté en Slovaquie, le groupe français a donc décidé de se renforcer en Europe de l'Est avec le site de Budapest. Un marché qui "représente déjà près de 15 % du chiffre d'affaires de Satys", indique Thierry Melet, directeur de la division Aftermarket & VIP Painting du groupe français. Et un marché "en forte progression en raison du développement des flottes des compagnies aériennes et de la nécessité qu'ont celles-ci de repeindre leurs avions tous les six ans en moyenne. Nous visons un doublement du chiffre d'affaires de l'activité Aftermarket & VIP Painting d'ici trois ans", ajoute Thierry Melet.