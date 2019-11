SAS reçoit son premier Airbus A350

La compagnie scandinave SAS a pris livraison à Toulouse du premier exemplaire des huit Airbus A350-900 qu'elle a en commande. Elle opère déjà une flotte Airbus de 68 appareils (51 appareils de la famille A320, 17 Airbus A330 et Airbus A340). Dans les prochaines années, SAS doit parallèlement recevoir 54 appareils additionnels de la famille A320neo et les sept Airbus A350 restants, soit en direct, soit via des contrats de leasing.

L'Airbus A350-900 de SAS présente une configuration tri-classe de 300 sièges : 40 sièges de classe affaires, 32 sièges "SAS Plus" (premium), et 228 sièges "SAS Go" (économique). Avec cet appareil, la compagnie débutera la nouvelle route long-courrier Copenhague-Chicago, en plus d'autres destinations vers l'Amérique du Nord et l'Asie, qui suivront. A la fin du mois d'octobre 2019, la famille Airbus A350 avait reçu 913 commandes fermes, auprès de 50 clients.