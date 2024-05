SAS adhère officiellement à SkyTeam

L'entrée officielle de SAS dans SkyTeam a fait un grand pas avec la signature de "l'Alliance Adherence Agreement" le 29 avril dernier. La finalisation d'adhésion va se faire à partir du 1er septembre, date à laquelle la compagnie scandinave intégrera de manière opérationnelle l'alliance réunie autour d'Air France-KLM et Delta. Les clients de SAS pourront alors bénéficier d'une connectivité vers le réseau de plus de 1 060 destinations de SkyTeam qui inclut des villes qui n'étaient auparavant pas desservies par SAS notamment en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes.

Air France-KLM, actionnaire à 19,9% de SAS AB

C'est le 3 octobre 2023 que le conseil d'administration de SAS avait annoncé que le consortium formé par Air France-KLM, le fonds d'investissement Castlelake, et Lind Invest ApS avait été désigné dans le processus de recapitalisation de la compagnie scandinave en recherche de nouveaux partenaires. L'investissement d'Air France-KLM représenterait un total de 144,5 millions de dollars, dont 109,5 millions de dollars investis en actions ordinaires et 35 millions de dollars en obligations convertibles garanties. A l'issue de la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation minoritaire maximum de 19,9% dans le capital social de SAS AB. Selon l'agence Reuters, une autre part d'environ 32% sera dévolue au fonds d'investissement Castlelake, et une part de 8,6% du capital serait attribuée à la société d'investissement danoise Lind Invest ApS. L'Etat danois ne garderait donc qu'une part de 26% dans le capital de SAS.