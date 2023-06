Salon du Bourget 2023 : Elyse Energy donne des détails sur le projet BioTJet

Lors de ses annonces faites en amont du Salon du Bourget 2023, le vendredi 16 juin, le président de la République Emmanuel Macron avait déjà entre-dévoilé l'annonce de la future implantation de l'usine de production de biocarburants BioTJet dans le bassin de Lacq (Pyrénées-Atlantiques), pour une mise en service en 2028. Il y avait donc affluence au chalet de la Nouvelle-Aquitaine le 21 juin, pour la conférence de présentation du projet par la direction de Elyse Energy, en présence d'Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Un procédé de production hybride

Le consortium mené par Elyse Energy se compose de IFP Energies Nouvelles, Avril, Axens, le CEA, TotalEnergies et Thyssenkrupp Uhde au sein de la société Bionext. La technologie BioTFuel permet de valoriser un large spectre de biomasses ligno-cellulosiques (résidus agricoles et forestiers), sans concurrence avec les usages alimentaires. La société BioTJet s'appuie sur la version de la technologie BioTFuel qui combine la conversion de la biomasse (torréfaction, gazéification, traitement du syngas et synthèse Fischer-Tropsch) et l'injection d'hydrogène externe pour améliorer son rendement bas carbone, doublant ainsi la quantité d'e-kerosène obtenu pour améliorer son rendement bas carbone. On est donc dans un produit plutôt hybride entre un biocarburant classique et un carburant de synthèse où l'adjonction d'hydrogène a un très grande importance.

Le projet BioTJet représente un investissement de 1 milliard d'euros, et la création d'au moins 800 emplois directs et indirects, et s'intègre dans un projet plus large baptisé E-CHO. Il s'agit du plus gros investissement sur le territoire du bassin de Lacq depuis la découverte d'un gisement de gaz à Lacq en 1951. L'unité de production sera implantée sur 45 hectares à Pardies, sur l'ancien tènement occupé par l'usine Yara Frances. Soutenu par l'Etat et l'ADEME, BioTJet répondra à 20% des objectifs nationaux d'ici 2030 en termes d'utilisation de e-biokérosène dans le secteur de l'aviation.

L'accès à la biomasse : un sujet essentiel

Le choix d'implantation et le dimensionnement prévisionnel sont issus de la première phase d'étude de faisabilité menée par les partenaires du projet BioTJet. Cette étape de faisabilité franchie, les études d'ingéniérie de base peuvent maintenant démarrer et la phase de participation du public dans le cadre de la concertation préalable actée par la Commission Nationale du Débat Public s'ouvrir dans un objectif de démarrer la construction fin 2025 avec une mise en service à horizon 2028. D'une capacité totale de 110 000 tonnes par an de produits, dont 75 000 tonnes de "e-biokérosène", la société BioTJet complètera le projet eM-Lacq (e-méthanol pour le transport maritime), porté par Elyse Energy, confortant le bassin de Lacq comme l'un des pôles d'excellence des molécules bas-carbone en Europe. Pour la production de "e-biokérosène", Elyse Energy précise qu'il faudra un total de 300 000 tonnes de biomasse et la mobilisation de 32 000 tonnes d'hydrogène par an. L'accès à la biomasse va donc avoir une très grande importance. "Nous sommes en train de discuter pour mettre en place des filières d'approvisionnement avec des déchets agricoles issus des cultures fruitières, de la vigne et des olives, ainsi que des déchets d'ameublement qui peuvent être valorisés", explique Pascal Pénicaud, président-fondateur d'Elyse Energy. "Nous avons jusqu'à 2025 pour réunir le milliard d'euros qui est le prix de l'usine", poursuit Pascal Pénicaud. Les partenaires du projet se sont auparavant entendus en décembre 2022 sur la structuration financière de la société BioTJet. Cinq actionnaires ont confirmé leur participation dans le comité de direction : Elyse Energy, Avril, Axens, Bionext et IFP Investissements (la filiale d'investissement d'IFP Energies Nouvelles). A l'issue de cette opération Elyse Energy détient plus des deux tiers du capital, les principaux partenaires Avril, Axens, IFPI, se répartissant le solde à parité.

Pas encore d'engagements d'approvisionnement des compagnies aériennes

Lors de la présentation du projet, Pascal Pénicaud a aussi précisé les discussions en cours avec les compagnies aériennes. "Quand le président de la République Emmanuel Macron a dévoilé le projet BioTJet, Air France a communiqué sur le fait qu'ils étaient partenaires d'Elyse Energy. Nous discutons effectivement avec eux, mais aussi avec d'autres compagnies aériennes. Mais nous sommes encore qu'au stade pré-commercial et il n'y a pas encore d'engagements d'approvisionnement", conclut Pascal Pénicaud.