Safran va concevoir un turbopropulseur destiné à un drone européen

Ce moteur, 100% européen, sera dérivé de l’Ardiden 3 et utilisera des technologies mises au point avec le démonstrateur Tech TP, qui a réalisé son premier essai au banc en juin 2019. Dans ce partenariat, MT-Propeller sera en charge de l’hélice et ZFL du réducteur d'hélice et du système d'entraînement des accessoires (PAGB - propeller and accessory gearbox).

« À travers ce partenariat entre des spécialistes de la propulsion, nous offrons à l’industrie européenne un moteur 100 % européen, pouvant être utilisé sur un drone de nouvelle génération. Il se caractérisera par une architecture mature et des coûts d’opération et de maintenance compétitifs », explique Bruno Bellanger, Directeurs des Programmes de Safran Helicopter Engines.

Ce turbopropulseur sera optimisé pour les opérations à moyenne et haute altitude (45 000 pieds et plus, soit plus de 13 710 m), et sera particulièrement simple à mettre en œuvre grâce à une manette des gaz interfacée avec le calculateur de régulation pilotant à la fois la puissance du moteur et le pas de l’hélice (full authority digital engine and propeller control ou FADEPC).

Le démonstrateur technologique Tech TP est développé dans le cadre Clean Sky 2, programme de recherche et d'innovation de l’Union européenne. Il vise à valider les briques technologies nécessaires à un turbopropulseur de nouvelle génération à l’architecture légère et compacte, se caractérisant par une consommation en carburant et des émissions de CO2 réduites de 15% par rapport aux moteurs de ce type en service actuellement.

L’Ardiden 3 est un moteur de nouvelle génération de la classe de 1 700 à 2 000 shp. Il compte actuellement deux modèles certifiés par l’EASA, l’Ardiden 3G et l’Ardiden 3C, et a fait l’objet de plus de 10 000 heures d’essais qui ont confirmé le très haut niveau de maturité de son architecture et d’excellentes performances en matière de coûts d’opérations et de maintenance. La famille Ardiden, qui comprend l’Ardiden 1, compte aujourd’hui plus de 250 moteurs en service et plus de 200 000 heures de fonctionnement.