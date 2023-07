Safran va acquérir les activités de commandes de vol et d’actionnement de Collins Aerospace

Safran annonce le projet d'acquisition des activités de commandes de vol et d’actionnement de Collins Aerospace, des produits à fort contenu technologique et critiques pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères. Cette activité emploie environ 3 700 personnes réparties sur huit sites en Europe (en France, au Royaume-Uni et en Italie) et en Asie, avec des ressources en ingénierie et MRO (maintenance et réparation). Elle devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 1,5 Md$.

Vers la naissance d'un acteur majeur

« L’opération envisagée représente une occasion unique de développer notre position dans les fonctions critiques d’actionnement et de commandes de vol. Nos produits, très complémentaires, permettraient de donner naissance à un leader mondial de ces segments de marché, générant un chiffre d’affaires d’environ 1,8 Md$. Cette opération nous permettrait de proposer une offre complète à nos clients et nous placerait en excellente position sur la prochaine génération de plateformes dans un contexte d’électrification croissante des fonctions. Cette activité est en parfaite cohérence avec notre portefeuille de produits et notre ADN : des technologies de pointe, des activités de service récurrentes et une croissance rentable. »

Une gamme complète de compétences et de produits

L’activité d’actionnement et de commandes de vol de Collins apporterait à Safran une gamme complète de compétences et de produits, faisant du Groupe un acteur de premier plan doté d’un portefeuille étendu de produits d’actionnement et de commandes de vol. Cette acquisition permettra également un important potentiel de synergies entre les différents segments de marchés (avions commerciaux et militaires, hélicoptères) avec des programmes existants. L'achat de la branche de Collins Aerospace apportera également des compétences complémentaires en matière d’actionnement hydraulique et électromécanique. Les compétences de premier plan de Collins dans le domaine de l’actionnement hydraulique et mécanique se combineraient au savoir-faire de Safran en matière d’actionnement électrique, ainsi qu’en électronique, et donneraient ainsi un avantage au Groupe sur les futurs programmes aéronautiques.

Des activités de service au potentiel séduisant

L'industriel français voit également un potentiel intéressant de chiffre d’affaires récurrent dans les activités de services. Environ 40 % du chiffre d’affaires proviennent des activités de services, qui dégagent des revenus particulièrement rémunérateurs, et viendraient ainsi renforcer la part des services dans les activités de Safran. Enfin, l'acquisition permettra une création de valeur significative grâce au potentiel de synergies de coûts à court et moyen termes – Des sources de synergies de coûts clairement identifiées, associées à d'éventuelles synergies commerciales supplémentaires. L’opération envisagée devrait être finalisée dans le courant du deuxième semestre 2024.