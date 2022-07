Safran signe un contrat pour la maintenance des moteurs des hélicoptères NH90 néo-zélandais

Soutien des moteurs des NH90 de la RNZAF...

Safran Helicopter Engines a signé un contrat avec la Force de Défense de Nouvelle-Zélande (New Zealand Defence Force) pour le soutien des moteurs des NH90 de la Force aérienne royale néo- zélandaise (Royal New Zealand Air Force). Ce contrat Support-By-the-Hour (SBH) de longue durée, porte sur des services de maintenance, réparation et révision (MRO) pour un total de 21 moteurs RTM322.

...Par par Safran Helicopter Engines Australia

La gestion de ce contrat sera assurée par Safran Helicopter Engines Australia, à Sydney, qui pilote le suivi de plus de 200 opérateurs volant dans les îles du Pacifique (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française), en Australie et en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, 90 % des heures de vol des RTM322 sont couvertes par un contrat de type GSP (Global Support Package) ou SBH. Ce dernier est le service de maintenance à l’heure de vol de Safran Helicopter Engines. Il permet de donner de la visibilité sur les coûts d’opération des moteurs et de lisser les flux financiers, tout en rendant plus souples les opérations de maintenance programmées et non-programmées.

Actuellement, 50% des heures de vol des moteurs de Safran Helicopter Engines sont couvertes par le service SBH, lequel fait partie de la gamme EngineLife Services, les offres de services de Safran pour les moteurs d'hélicoptères.