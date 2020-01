Safran signe un contrat à l’heure de vol avec Transportes Aéreos Pegaso

Safran Helicopter Engines a signé un contrat Support-By-Hour (SBH) avec Transportes Aéreos Pegaso pour les moteurs de ses hélicoptères H145, EC145 et BK117. Ce contrat de 5 ans porte sur des services de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pour un total de 30 moteurs Arriel 1 et 2.

L’ensemble de la flotte d’hélicoptères de Transportes Aéreos Pegaso est maintenant couverte par le service SBH de Safran. Cet opérateur mexicain a été fondé en 1981 et fournit des services héliportés dans les terres et au-dessus des mers. La gestion de ce contrat sera assurée par Safran Helicopter Engines USA qui pilote le suivi de plus de 3 200 moteurs, repartis chez 400 opérateurs aux États-Unis. SBH est le service de maintenance à l’heure de vol de Safran Helicopter Engines. Il permet de rendre les coûts d’opération des moteurs prévisibles, en lissant les flux financiers et en rendant plus souples les opérations de maintenance programmées et non-programmées. Ce sont 40% des heures de vol des moteurs de Safran Helicopter Engines qui sont couvertes par le service SBH. SBH fait partie de la gamme EngineLife Services, les offres de services de Safran pour les moteurs d’hélicoptères.