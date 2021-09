Safran remporte deux Crystal Cabin Awards 2021

Parmi les lauréats récompensés, Safran a fait coup double. Bien dans l'air du temps, c'est d'abord le système "Interspace" qui a remporté le prix du "Choix spécial du jury". Il s'agit d'un nouvel équipement de sièges développé en collaboration avec le studio de design Universal Movement. Il s'agit d'une aile matelassée se déployant facilement d'un côté du siège pour apporter un meilleur soutien latéral au passager et plus d'intimité individuelle. "Interspace" peut être adapté sur des sièges en service permettant aux compagnies aériennes de proposer ce nouveau confort en classe Premium economy ou en classe Economie, sans remplacement de sièges.

Cette année, crise sanitaire oblige, le salon Aircraft Interiors se déroule de manière virtuelle du 14 au 16 septembre. Traditionnellement, un des moments forts du salon est la remise des Crystal Cabin Awards qui récompensent les innovations les plus originales en matière d'aménagement cabines au sens large.

Après Safran Seats, c'est Safran Cabin qui a remporté le Crystal Cabin Award de la nouvelle catégorie "Voyage aérien propre et sûr" pour son nouveau concept de toilettes, "Beacon Clean Lavatory". Ce nouveau modèle de toilettes multiplie les éléments pouvant être utilisés sans contact. Conçues avec des matériaux de surface anti-microbiens, elles utilisent une lumière UV de 265 nm (nanomètres) pour une désinfection rapide des zones-clés. Le lavabo est agrandi et limite les éclaboussures. Un écran dans le miroir permet aux compagnies aériennes de personnaliser les consignes d'hygiène et un lavabo est installé à l'extérieur des toilettes pour permettre aux passagers de se désinfecter les mains.