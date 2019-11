Safran reçoit la certification EASA pour le moteur d’hélicoptère Ardiden 1U

Depuis le premier essai au banc en 2015, l’Ardiden 1U a accumulé plus de 1 000 heures de fonctionnement, au banc et en vol, pour des essais de maturation et de certification.

« Cette certification est une étape très importante pour le programme Ardiden 1 et pour notre partenariat avec HAL. Le moteur a fait preuve d’un excellent comportement durant les essais en vol du LUH, qui a récemment réalisé une campagne d’essais en conditions de vol à haute altitude avec forte température, dans l’Himalaya. L’hélicoptère a effectué des décollages à plus de 5 550 m d’altitude et à une température de plus de 30°C, en transportant des charges lourdes. L’Ardiden 1U y a fait preuve d’un haut niveau de fiabilité et de performance », a déclaré Benoit Gadefait, Chef des Programmes de moteurs pour hélicoptères medium chez Safran Helicopter Engines.

L’Ardiden 1U est un dérivé de l’Ardiden 1H1 de 1400 shp, doté d’un système de régulation spécialement destiné aux hélicoptères monomoteurs. L’Ardiden 1H1 a été développé en partenariat par Safran et HAL, il est actuellement en production sous la désignation « Shakti ». Il motorise les hélicoptères Dhruv et LCH (Light Combat Helicopter) d’HAL, et plus de 250 exemplaires sont actuellement en service. Safran Helicopter Engines fournit les moteurs de l’ensemble de la gamme d’hélicoptères nouvelle génération d’HAL.

Safran est présent en Inde depuis plus de 65 ans, dans les domaines de l’aéronautique et la défense. Safran est le principal fournisseur de moteurs d’hélicoptères des Forces armées indiennes, avec plus de 1500 exemplaires actuellement en service.