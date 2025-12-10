Safran ouvre un nouveau centre à Singapour

Au cœur du parc aéronautique Seletar de Singapour, Safran Electrical & Power lance les opérations de son nouveau centre de production. Le nouveau site emploie 70 personnes. Sa spécialisation est dans la fabrication et la maintenance de batteries ainsi que d’équipements de conversion et de distribution électrique. Le centre récupère les activités électriques de Thales à Singapour, acquise en octobre 2023. Avant de débuter ses activités, le site a reçu les homologations de la FAA, de l’EASA (Agence européenne pour la sécurité aérienne), et de la CAAS (Autorité de l’aviation civil de Singapour). Parmi les clients, on retrouve Airbus, Boeing, ATR, Singapore Airlines , Air China, Japan Airlines, etc.

L’inauguration du centre tombe moins de deux semaine après l'inauguration d'un nouveau site en Inde et moins de deux mois avant le salon aéronautique de Singapour (Singapore Airshow), prévu du 3 au 6 février 2026. Cela fait plus de 45 ans que Safran est à Singapour. Le groupe y compte 5 adresses et un total de plus de 900 employés. Entre autres, Safran dispose d’un service client et de maintenance et de réparation de train d’atterrissage, un centre de réparation pour les toboggans d’évacuation, les sièges et intérieurs de cabines. On trouve aussi un service de réparation de composants avioniques et électriques et un service de maintenance et réparation pour moteur d’hélicoptère.