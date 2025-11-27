Les grands pas de Safran en Inde

« Make in India » : Safran met les petits plats dans les grands pour honorer son engagement à produire localement et à générer des emplois dans l’aéronautique civile et militaire. Présent en Inde depuis presque 70 ans, Safran compte aujourd’hui 18 sites et 3000 employés dans le pays. Le groupe compte tripler son chiffre d’affaires en Inde d’ici 2030, et ainsi dépasser 3 Mds€.

Activités MRO civiles et militaires

Avec la participation du premier ministre de l’Inde Narendra Modi, Safran a inauguré le centre de MRO ce 26 novembre à Hyderabad, où se tiendra à la fin janvier le salon Wings India dédié à l’aviation civile. Le centre sera dédié aux moteurs LEAP de CFM . Le centre sera très sollicité vu l’ampleur de la flotte civile indienne. En effet, CFM progresse vite dans le pays qui est son troisième marché : plus de 2000 moteurs LEAP commandés, notamment pour équiper des avions A320neo et Boeing 737 Max, pour le compte de cinq compagnies. L’atelier de 45 000 m² pourra assurer la maintenance de 300 turboréacteurs par an et disposera d’un banc d’essai de nouvelle génération. Coûtant 200 M€, le centre sera opérationnel en 2026. Il emploiera pour commencer 250 personnes, puis la main d’œuvre augmentera à 1100 personnes. Le site intègre un centre de formation qui formera plus d’une centaine de techniciens et ingénieurs indiens.

Safran investit dans un autre centre de MRO à Hyderabad, très stratégique car il s’agit d’un atelier dédié au moteur M88, qui équipe le Rafale . L’Indian Air Force (IAF) en compte actuellement 36 et 26 autres sont à venir. D’une superficie de 5000 m², le centre emploiera près de 150 personnes et sera capable de réviser plus de 600 modules de moteur par an. Le centre pourra aussi faire la maintenance des moteurs M88 d’autres opérateurs que l’IAF.

Association avec Bharat Electronics

Le 24 novembre, Safran signé un accord avec Bharat Electronics Ltd pour la création d’une co-entreprise qui aura la charge de la production de la bombe guidée Hammer, un AASM (Armement Air-Sol modulaire) développé par Safran Electronics & Defense. Pouvant équiper le Rafale, le Hammer est aussi adapté au chasseur monoplace indien Tejas de HAL.