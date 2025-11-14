Forte baisse du bénéfice net semestriel de Singapore Airlines
Jean-Baptiste HEGUY
publié le 14 novembre 2025 à 17:59

La baisse de 67% du résultat net semestriel 2025-2026, à 239 millions de dollars de Singapour (SGD, s'explique par l'intégration des pertes enregistrées par Air India, dont Singapore Airlines contrôle 25,1% du capital.

Singapore Airlines vient de dévoiler ses résultats financiers pour la période 2025-2026. Le chiffre d'affaires semestriel est de 9,6 milliards de dollars de Singapour (SGD), en augmentation de 1,9% par rapport à la même période de l'exercice 2024-2025. Le résultat d'exploitation se maintient à 803 millions de dollars, en légère hausse de 0,9% par rapport à la même période de l'année dernière. En revanche, le bénéfice net semestriel 2025-2026 plonge de 67%, à 239 millions de dollars, à cause de l'intégration des pertes enregistrées par la compagnie Air India, dont SIA contrôle 25,1% du capital. 

206 appareils dans le groupe SIA 

Au cours du premier semestre, Singapore Airlines a transporté 13,6 millions de passagers, soit un trafic en hausse de 6,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Avec Scoot Airlines, la low cost de Singapore Airlines, le trafic se monte au total à 20,7 millions, en croissance de 8% par rapport à la même période de l'année dernière. Le coefficient de remplissage moyen des avions des deux compagnies s'est établi à 87,7% sur le semestre (86,7% pour Singapore Airlines et 91,5% pour Scoot), en hausse de 1,3 point. Au 30 septembre 2025, la flotte opérationnelle de SIA comptait 206 appareils (145 avions de transport passagers et 7 avions cargo chez SIA, 56 avions chez Scoot), d'un âge moyen de 7,8 ans. Fin septembre 2025, le réseau passager du groupe couvrait 129 destinations dans 37 pays et territoires. A compter du second semestre de l'exercice en cours, Scoot desservira de nouvelles destinations en Asie : Da Nang, Nha Trang (Vietnam), Khota Baru (Malaisie), Labuan Bajo, Semarang, Palembang, Medan(Indonésie), Okinawa et Tokyo-Haneda (Japon) et Chiang Rai (Thaïlande). 

Jean-Baptiste HEGUY
Aviation Civile

