Safran obtient la certification par l’EASA du premier moteur électrique

1 500 heures de tests de certification et 100 heures de vol

La certification du moteur a été obtenue après une campagne d’essais de 1 500 heures de tests de certification du moteur et plus de 100 heures de vol en conditions réelles. Elle est le résultat de quatre années de travail collaboratif avec l’EASA pour définir les règles de navigabilité spécifiques à la propulsion électrique et concevoir les méthodes de validation appropriées.

Un rapport poids/puissance inégalé de 5 kW/kg

Le moteur électrique ENGINeUS 100 est un concentré d'innovations. Sa conception inclut l'électronique de puissance et de contrôle directement dans le moteur. Son design permet une intégration facile dans toutes les architectures propulsives, grâce à sa compacité, sa légèreté, et son système de refroidissement par air. Il délivre une puissance maximale de 125 kW, affichant un rapport poids/puissance inégalé de 5 kW/kg.

Quatre lignes de production semi-automatisées en 2026

Safran Electrical & Power se prépare à produire en série la gamme ENGINeUS avec l'ouverture de quatre lignes de production semi-automatisées en 2026 à Niort (France) et Pitstone (Royaume-Uni), permettant la fabrication de plus de 1 000 moteurs électriques par an avec une capacité d’extension. Le moteur électrique ENGINeUS répond aux différents besoins du marché des nouvelles mobilités grâce à sa capacité à s’intégrer dans de multiples architectures : de la propulsion 100% électrique pour les petits avions de 2 à 4 passagers, à la propulsion hybride distribuée pour les avions de transport régional de 19 passagers, jusqu’à l’hybridation électrique des futures générations de moteurs d’avions commerciaux de 150 passagers.

Une première mondiale

De nombreux acteurs des nouvelles mobilités aériennes ont déjà opté pour la gamme de moteurs ENGINeUS ou les moteurs-générateurs GENeUS de Safran : Aura Aero, Bye Aerospace, CAE, Diamond Aircraft, Electra, TCab Tech, et VoltAero. La certification de l’ENGINeUS 100 constitue une étape majeure en vue de la mise en production et de la commercialisation des premiers appareils. « Nous venons de vivre un moment-clé dans l’histoire de l’aéronautique. En obtenant la certification du moteur électrique ENGINeUS 100, Safran Electrical & Power réalise une première mondiale. Pour Safran Electrical & Power et ses partenaires institutionnels, c’est une immense fierté », a déclaré Bruno Bellanger, Président de Safran Electrical & Power.