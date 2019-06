Safran Nacelles livre sa 1 000e nacelle à un A320neo de TAP

Safran Nacelles a marqué la livraison de son 1 000ème système de nacelle qui équipe l'A320neo construit par Airbus à destination de TAP Air Portugal.

La livraison a eu lieu le 20 juin à Toulouse. Safran Nacelles est en charge de la conception et de l'intégration des nacelles sur les A320neo propulsés par des moteurs Leap-1A de CFM International. En accélérant la production de nacelle pour répondre au taux de production d'Airbus pour l'A320neo bimoteur, Safran Nacelles a utilisé son expertise complète du système de nacelle, de la conception à la fabrication et à la livraison, en appliquant les méthodes Lean Sigma, l'automatisation et Numérisation.

Les nacelles intègrent des matériaux composites de dernière génération et un traitement acoustique. Safran Nacelles a livré la nacelle Initiale a320neo à Airbus en avril 2016. Sa production a atteint 440 unités en 2018, elle devrait atteindre plus de 700 nacelles par an d'ici 2020. Les nacelles intégrées de l'A320neo sont livrées aux chaînes d'assemblage final d'Airbus A320 depuis les installations de Safran Nacelles à Toulouse, en France, à Hambourg en Allemagne et à Mobile, en Alabama aux États-Unis.