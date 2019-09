Safran livre la 100e nacelle du long-courrier extra large A330neo d’Airbus

Depuis le démarrage série du programme en 2018, Safran Nacelles a su atteindre une cadence de production soutenue. La livraison de cette 100e nacelle intervient 13 mois après la production de la première nacelle livrée à Airbus.

Les nacelles de l’A330neo bénéficient du savoir-faire de Safran Nacelles. Elles sont plus aérodynamiques mais aussi plus légères grâce à l’utilisation de matériaux composites et plus silencieuses grâce à un traitement acoustique perfectionné.

D’un diamètre externe de 3,65 mètres, la nacelle de l’A330neo est aussi large que celle de l’A380, le quadriréacteur à double pont pour lequel Safran Nacelles a également eu la responsabilité totale, du développement de la nacelle jusqu’à son intégration.

Tous les principaux sites industriels de Safran Nacelles sont impliqués dans la production de la nacelle de l’A330neo : Le Havre (France), Burnley (Royaume-Uni), Casablanca (Maroc) et Colomiers (France), situé à proximité de la ligne d’assemblage final de l’Airbus A330 proche de l’aéroport Toulouse Blagnac.