Safran lance Landing Life

Landing Life

Safran Landing Systems lance Landing Life, une marque unique qui promeut et clarifie l’ensemble de son offre de support et services client dédiés aux trains d’atterrissage, roues, freins et systèmes. De multiples services qui ont été unifiés sous un portail client. S’adressant aux opérateurs, aux centres de maintenance et aux loueurs, Landing Life s’articule autour de trois objectifs : maintenir les avions en vol, optimiser les coûts de possession et valoriser le partage d’expertise, avec pour finalité la meilleure expérience possible et la plus grande satisfaction pour nos clients.



Une solution complète

Grâce au portail Landing Life, le client peut identifier, instantanément, la solution appropriée à son besoin, demander une assistance urgente en cas d’immobilisation au sol AOG (Aircraft On Ground, littéralement avion au sol), effectuer des recherches d’informations par produit et modèle d’avion, accéder à de la documentation technique, effectuer des réservations de formation en ligne ou encore entrer en contact avec les experts Safran. Landing Life propose également de nouveaux services digitaux facilitant l’accès aux experts de la société, tels qu’Expert Link, une application de « vidéo assistance » conçue pour que les techniciens, équipés d’une tablette ou d’un simple smartphone, échangent avec les équipes support de Safran Landing Systems sur leurs problèmes via une retransmission sécurisée, qu’ils soient sur le tarmac ou en atelier.



Un réseau international de centres de support et de maintenance

Enfin, des services d’analyse de la donnée, facteur clé de croissance, permettent aux experts de Safran Landing Systems de faire des recommandations opérationnelles aux opérateurs afin d’optimiser la gestion de leurs équipements, de réduire leurs coûts de maintenance, notamment grâce à la maintenance prédictive - et éviter l’annulation de vols. Landing Life s’appuie sur un vaste réseau international de centres de support et de maintenance capable d’intervenir 24h/24, 7j/7, dans les principales zones géographiques mondiales, et ce, en moins de 4h en cas d’immobilisation au sol (AOG).