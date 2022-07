Safran et Rolls-Royce développeront le moteur du FMC de MBDA

A l'occasion du Salon international de Farnborough, Safran et Rolls-Royce ont signé un accord de coopération pour la motorisation du Future Missile de Croisière (FMC) de MBDA. Le FMC aura comme principales caractéristiques d'être subsonique et furtif. Il devrait entrer en service en France et au Royaume-Uni à l'horizon 2030.

Comme expliqué dans un précédent article , la France et le Royaume-Uni s'étaient associés en février 2022 avec MBDA. L'accord signé a permis de lancer officiellement les travaux de deux nouveaux missiles prometteurs : le Futur Missile AntiNavire (FMAN), spécialement développé pour une vitesse supersonique

le Futur Missile de Croisière (FMC), développé pour disposer d'une force de frappe furtive Ces deux missiles doivent permettre de remplacer les missiles antinavires Exocet français et Harpoon anglais, ainsi que le missile de croisière SCALP EG/Storm Shadow, en service dans les deux pays. Ce 21 juillet, le programme a fait un bond en avant puisque durant le Salon aéronautique international de Farnborough, Rolls-Royce et Safran Power Units ont conjointement signé un contrat de phase d'évaluation (Assessment phase) avec MBDA, dans le cadre du programme FMAN/FMC. Un porte-parole de MBDA nous a confirmé que MBDA développera en interne la motorisation du FMAN et que Safran et Rolls-Royce s'occuperont de développer un moteur subsonique pouvant être monté sur un missile avec un niveau de furtivité élevée. Cette nouvelle coopération doit permettre de "fournir une capacité de innovante pour surmonter des cibles protégées et des systèmes de défense aérienne dans un espace aérien de plus en plus contesté" ( communiqué de presse de MBDA ). Le FMAN (à gauche), motorisé par MBDA et le FMC (à droite) motorisé par Safran Power Units. © MBDA UK Fermer