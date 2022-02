Lancement des travaux des futurs missile de croisière et missile anti-navire franco-anglais

Le 2 novembre 2010, la France et le Royaume-Uni signent les accords de Lancaster House. Ces accords portent sur de nombreux points, en ce compris, une volonté binationale de diminuer les coûts (environ 30%) de développement et d'investissement dans le secteur des missiles. Le projet de missile commun apparait officiellement en mars 2017 lors de la signature d'un accord binational entre Harriett Baldwin (Marchés publics de la défense) et Laurent Collet-Billon (Direction générale de l'armement). Cet accord, budgétisé de 100 millions d'euros (partagés équitablement entre les deux pays), permet le lancement d'une étude de trois ans en vue de développer un missile anti-navire (Futur Missile Anti-Navire, FMAN) et un missile de croisière (Futur Missile de Croisière, FMC).

Le Délégué général pour l’armement Joël Barre, le directeur 🇬🇧 @DefenceES & le PDG @byMBDA , ont lancé les travaux de préparation du futur missile antinavire et futur missile de croisière (FMAN-FMC) après signature d’un accord étatique et notification de contrats #NotreDéfense pic.twitter.com/Xbs1j6OO3u

...mais très important !

En 2018, un rapport parlementaire binational (disponible à la fin de cet article) démontrait le besoin pour la France et le Royaume-Uni de pouvoir réagir face à la multiplication des matériels de déni d'accès et d'interdiction de zone (A2/AD) : depuis la fin de la guerre froide, les avancées technologiques avaient permis une certaine liberté de mouvement pour les forces occidentales. La situation change au milieu des années 2010 car l'avancée technologique se réduit à force de R&D et d'investissements côtés russe et chinois. Un exemple bien concret de la prolifération des systèmes A2/AD se retrouve dans les S-300 et S-400, directement évoqués dans le rapport.

Le rapport précise aussi que l'évolution de l'environnement n'empêche pas encore la France et le Royaume-Uni de détruire des cibles bien protégées mais elle doit le faire à condition de tirer de très près (grâce aux récents sous-marins Barracuda français), d'agir par surprise ou encore, de saturer les défenses ennemies. Cependant en 2030, le rapport estime que les missiles SCALP, Harpoon et Exocet seront totalement obsolètes face aux systèmes actuellement en développement en Chine et en Russie. Ils devront donc être remplacés à cette échéance par le FMAN et le FMC.