Safran et AECC présentent le WZ16, premier moteur aéronautique développé en coopération certifié en Chine

Le WZ16 est le tout premier moteur aéronautique développé dans le cadre d’une coopération internationale à obtenir une certification complète par les autorités chinoises. Egalement appelé Ardiden 3C, le WZ16 a été développé par Safran Helicopter Engines en coopération avec Harbin Dongan Engine et le Hunan Aerospace Propulsion Research Institute (HAPRI), appartenant tous deux au consortium AECC (Aero Engine Corporation of China). L’Ardiden 3C a été certifié par l’EASA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) en avril 2018.

« C’est un moment historique pour Safran Helicopter Engines, l’AECC et toute l’industrie aéronautique chinoise : ce moteur aéronautique issu d’une coopération internationale étant le premier à faire l’objet d’un processus de certification complet dans ce pays. La campagne d’essais intensive menée par nos partenaires chinois, a montré que le WZ16 répond aux standards de la CAAC, parmi les plus hauts en terme de performance et de fiabilité », a déclaré Bruno Bellanger, Directeur des Programmes de Safran Helicopter Engines.

Le WZ16/Ardiden 3C est un moteur de nouvelle génération de 1 700 à 2 000 shp de puissance. Il appartient à la famille Ardiden 3 qui a réalisé plus de de 10 000 heures d’essais au banc confirmant un haut niveau de maturité dans sa conception, et des coûts d’opération et de maintenance compétitifs. Ce moteur se caractérise par une architecture modulaire et compacte, le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie. Il offre également une réduction de la consommation en carburant d’au moins 10 % par rapport aux autres moteurs du marché dans cette gamme de puissance.

Le WZ16 a démarré sa campagne d’essais en vol en décembre 2016 avec le vol inaugural de l’hélicoptère AC352 d’Avic.