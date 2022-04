Safran Electrical & Power signe avec Aura Aero un accord de collaboration

EngineUS et GeneusGrid sur l'Integral E...

Safran Electrical & Power fournira le système propulsif du démonstrateur en vol d’Integral E, version électrique d’Integral, l’avion biplace de formation à capacité de voltige développé par Aura Aero. Ce prototype sera équipé du moteur électrique intelligent ENGINeUS, d’une puissance de plus de 100 kW, et du système de distribution et de protection GENeUSGRID. Cet ensemble permet la suppression des émissions de CO2 et la réduction du bruit. Integral E totalise déjà une soixantaine d’intentions de commandes. Le premier vol est prévu courant 2022 et les livraisons auront lieu en 2023.

...Et protocole d'accord pour les études d’architectures électriques d'ERA

Safran Electrical & Power a par ailleurs signé un protocole d'accord pour mener avec Aura Aero les études d’architectures électriques pour ERA, un avion commercial régional de 19 places à propulsion électrique. Les études porteront sur l’architecture propulsive à haute tension continue, qui fournira la puissance nécessaire aux moteurs électriques. La collaboration s’étend également à l’architecture électrique dite ‘non propulsive’, qui permet d’alimenter les autres systèmes de l’avion. Aura Aero totalise à ce jour des lettres d’intention de commande pour plusieurs centaines d’exemplaires. L’aéronef devrait effectuer son premier vol en 2024, pour une entrée en service prévue en 2027.