Safran développe son réseau mondial de réparation de pièces

CRT acquis par Safran Aircraft Engines

Safran Aircraft Engines a annoncé ce jour le projet d’acquisition de la société CRT (Component Repair Technologies), acteur mondial de premier plan de la réparation de pièces de moteurs aéronautiques basé à Mentor (Ohio, Etats-Unis). Ces nouvelles capacités permettront de renforcer le réseau mondial de maintenance et réparation (MRO) de Safran Aircraft Engines sur le continent américain. CRT, qui compte aujourd’hui plus de 450 salariés, est spécialisé dans la réparation de pièces de grande dimension (carters, pièces tournantes) pour les moteurs CFM56, Leap et les moteurs de forte puissance.

Montée en capacité

« Ce projet acquisition s’inscrit pleinement dans le plan de montée en capacité de notre réseau mondial dans les domaines de la maintenance et de la réparation et nous sommes ravis de compter sur l’expertise des équipes de CRT, souligne Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines. Ce plan comprend d’une part des investissements importants sur l’ensemble de nos sites existants et d’autre part, la création de nouveaux sites. Cette montée en cadence ambitieuse permettra à Safran Aircraft Engines d’accompagner la forte croissance de la flotte mondiale équipée de moteurs Leap. »

Cinq sites de réparation déjà existants

L’activité de CRT s’effectuera dans le cadre des shops visits réalisées par Safran Aircraft Engines pour des clients compagnies aériennes disposant de contrats CFM Services, mais aussi pour d’autres acteurs OEM2 et ateliers tiers du marché de la MRO. Cet atelier complétera les cinq sites de réparations déjà existants au sein du réseau de Safran Aircraft Engines : Châtellerault (France), Ceramic Coating Center (France), Airfoils Advanced Solutions (France), PTI (Floride, Etats-Unis), Safran Aircraft Engine Services Americas (Querétaro, Mexique). L’activité de CRT s’inscrit en totale synergie avec le fort développement de nos capacités de maintenance moteur sur le continent américain, illustré par l’annonce récente de la construction d’un nouvel atelier à Querétaro. Elle permettra d’optimiser nos schémas industriels dans un contexte de forte croissance des activités de services du LEAP, tout en réduisant significativement notre empreinte carbone.

Avec plus de 10 600 moteurs en carnet de commandes, le moteur Leap a déjà été livré à plus de 7 500 exemplaires accumulant plus de 50 millions d’heures de vol. Ce moteur a été sélectionné par près de 170 opérateurs dans le monde entier.