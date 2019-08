Safran : Alexandre Ziegler nommé directeur Groupe International

Alexandre Ziegler est le nouveau directeur Groupe International et Relations Institutionnelles du Groupe Safran. Il est également membre du Comité Exécutif. La Direction Internationale et des Relations Institutionnelles a aussi la responsabilité de la direction des programmes Groupe ainsi que les relations avec Boeing, Airbus et COMAC. Succédant au général Stéphane Abrial qui fait valoir ses droits à la retraite, Alexandre Ziegler était depuis 2016 Ambassadeur de France en Inde. Ce diplomate de carrière fut d'abord conseiller à la direction des affaires stratégiques et de sécurité du ministère des Affaires étrangères. Entre 2000 et 2010, il occupe successivement les fonctions de Consul général adjoint à Hong Kong, Premier secrétaire d'ambassade puis deuxième conseiller à Berlin et enfin Conseiller de coopération et d'action culturelle à Pékin. En juin 2013, il est nommé directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères.