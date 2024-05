SAF : Neste et Singapore Airlines signent un contrat d'approvisionnement

Le raffineur finlandais Neste et le groupe Singapore Airlines (SIA) ont signé un accord pour l'achat de 1 000 tonnes de biocarburant pur. Cela fera de SIA et Scoot, les deux compagnies aériennes du Groupe, les premiers transporteurs à recevoir du carburant d’aviation durable (SAF), produit à la raffinerie Neste du pays, à l’aéroport de Changi. Neste mélangera le SAF avec du carburéacteur conventionnel conformément aux spécifications de sécurité requises et livrera le carburéacteur mélangé au système de bouches d'incendie de l'aéroport de Changi en deux lots – un au deuxième trimestre 2024 et un autre au quatrième trimestre de cette année.

La plus grande unité de production de SAF au monde à Singapour

Cette étape marquera également la première fourniture directe du SAF de Neste aux compagnies aériennes à l'aéroport de Changi, renforçant ainsi leurs capacités de chaîne d'approvisionnement SAF de bout en bout à Singapour. Cela fait suite à l’achèvement de l’agrandissement de la raffinerie Neste de Singapour en mai 2023. La raffinerie a la capacité de produire un million de tonnes de SAF chaque année, ce qui en fait la plus grande installation de production de SAF au monde. Le SAF de Neste, composé à 100 % de déchets et de matières premières renouvelables, réduit les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80 % sur l'ensemlble du cycle de vie du carburant.

« Cet accord avec Neste est une étape importante dans le parcours du groupe SIA visant à avoir un minimum de 5 % de carburant d'aviation durable dans notre augmentation totale de carburant d'ici 2030. Une collaboration étroite avec nos partenaires et parties prenantes, tant à Singapour que dans le monde, joue un rôle essentiel. dans nos objectifs de décarbonation à long terme. Une industrie aéronautique plus durable garantira que les générations futures continueront de bénéficier de la connectivité mondiale, de la prospérité économique et des liens interpersonnels que favorise le transport aérien », a déclaré Mme Lee Wen Fen, directrice du développement durable de Singapore Airlines. « Nous sommes fiers que Singapore Airlines et Scoot soient nos premiers clients à bénéficier de nos capacités d'approvisionnement intégrées à l'aéroport de Changi. Cette fourniture à l'aéroport de Changi de SAF produits localement constitue une étape importante dans notre démarche visant à soutenir l'industrie aéronautique et les gouvernements de la région pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions. Singapour est une plaque tournante de l'aviation de premier plan dans la région Asie-Pacifique et cette livraison du SAF, ainsi que l'objectif national SAF récemment annoncé, encourageront, espérons-le, l'adoption plus large du SAF dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique. Nous sommes impatients d'étendre notre coopération avec Singapore Airlines et de fournir aux transporteurs en visite à l'aéroport de Changi », a déclaré Alexander Kueper, vice-président de l'aviation renouvelable chez Neste.