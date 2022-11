SAF Aerogroup prend du HCare In-Service pour une flotte de cinq hélicoptères Airbus Super Puma

Signe aussi un contrat pour rééquiper 15 de ses Airbus H125 avec un système de carburant résistant aux chocs

SAF Aerogroup signe, via sa filiale Aero Support Force, un contrat de support HCare In-Service pour couvrir leur flotte de quatre hélicoptères de la famille Airbus H215 et un hélicoptère H225, exploités par leurs filiales Starlite Aviation et SAF International. L'offre HCare In-Service a été adaptée aux besoins opérationnels spécifiques de SAF Aerogroup, leur fournissant des services de disponibilité des pièces à l'heure afin d'optimiser la maintenance et les performances de la flotte. SAF Aerogroup, toujours par le biais de son entité Aero Support Force, a également signé un deuxième contrat pour équiper 15 de ses hélicoptères Airbus H125 d'un système de carburant résistant aux chocs (CRFS). La flotte de H125 est exploitée par les filiales de SAF Aerogroup : SAF Hélicoptères et Helilagon.

"On peut rééquiper notre flotte d'Airbus Ecureuil dans nos propres installations avec un temps d'arrêt limité"

"Afin de respecter notre engagement à fournir des services d'aéronefs fiables pour tout appel à l'action - et à un coût compétitif - il est fondamental que nous disposions d'un ensemble de maintenance rationalisé global sur lequel nous pouvons compter et qui répond à nos exigences opérationnelles spécifiques", déclare Tiago Reis, PDG d'Aero Support Force. "La sécurité est l'une de nos principales priorités - et la modernisation de notre flotte d'hélicoptères avec les technologies les plus sûres est en accord avec ces valeurs. Grâce aux kits CRFS, nous serons en mesure de moderniser notre flotte d'Ecureuil dans nos propres installations avec un temps d'arrêt limité ", déclare Tristan Serretta, président de SAF Aerogroup.



" La nouvelle offre HCare a été conçue en tenant compte des besoins uniques et des environnements opérationnels de nos clients. L'offre HCare In-Service est conçue pour fournir à l'ensemble de la flotte de Super Puma de SAF Aerogroup le niveau optimal d'engagement de disponibilité partielle sous la forme d'une solution Part-By-the-Hour (PBH) afin de répondre au mieux à leurs besoins opérationnels spécifiques en un seul contrat ", déclare Christoph Zammert, Executive Vice President of Customer Support & ; Services chez Airbus Helicopters. " Notre mission première étant d'aider nos clients à mener leurs opérations de manière efficace, sûre et rentable, nous sommes honorés de pouvoir aider SAF Aerogroup à mener à bien leurs missions essentielles. "

Un large éventail de missions : lutte contre les incendies, évacuation sanitaire et opérations de sauvetage & secours

SAF Aerogroup est une société internationale présente en Europe, dans l'océan Indien et en Afrique. Son entité Aero Support Force est un centre de services qui assure la maintenance et le soutien de tous les opérateurs de SAF Aerogroup. L'une de ses filiales, Starlite Aviation, exploite la flotte de deux Puma et de six Super Puma pour un large éventail de missions, notamment la lutte contre les incendies, l'évacuation sanitaire, le sauvetage & ; les opérations de secours. Son opérateur européen de levage lourd SAF International exploite un Super Puma supplémentaire configuré pour fournir un travail aérien compétent.



HCare In-Service est l'une des trois solutions flexibles incluses dans la nouvelle offre HCare, qui comprend également HCare Initial et HCare Lifetime. Pour des flottes spécifiques, HCare First est disponible pour les appareils d'Airbus Corporate Helicopters (ACH) et HCare Classics pour la flotte héritée hors production (H120, Dauphin, Puma et Gazelle).