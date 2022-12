Sabena technics livre un Bombardier G7500 modifié avec le DIRCM Miysis de Leonardo

Sabena technics a réalisé l'ensemble des travaux en interne

Sabena technics vient de livrer un Bombardier G7500 désormais équipé de capacités d'autodéfense (SDS) à un client VVIP dont l'identité n'a pas été révélée, au terme d'un travail d'intégration et de modification. Grâce à son expertise de pointe en matière de modification d'aéronefs, Sabena technics a réalisé l'ensemble des travaux en interne, selon les normes de certification complètes de l'EASA, y compris : l'élaboration du premier STC de l'EASA pour l'installation du système DIRCM Miysis de Leonardo sur ce jet d'affaires à très long rayon d'action, la fabrication et l'intégration complètes des kits mécaniques et électriques, l'intégration complète du système et les campagnes d'essais. L'avion a été livré dans les délais prévus.

Une expertise reconnue pour l'intégration de systèmes d'autodéfense

Utilisant ses fortes capacités et ses partenariats avec les principaux fabricants de systèmes aéronautiques, Sabena technics a participé à l'intégration de systèmes d'autoprotection sur divers avions, notamment des C-130, des Boeing et des Airbus pour le transport de chefs d'Etat. "Il s'agit d'une nouvelle opportunité de démontrer le solide savoir-faire que nous avons acquis en matière d'intégration de systèmes de protection des avions. Notre portefeuille croissant de projets indique notre capacité à concevoir, fabriquer, installer et certifier avec succès n'importe quel système SDS sur n'importe quel type d'avion avec n'importe quel OEM ", a déclaré Daniel Soltani, SVP Sales & ; Business Development chez Sabena technics.

Une organisation EASA/EMAR PART 21J et 21G

Sabena technics est une organisation EASA/EMAR PART 21J et 21G capable de réaliser et de certifier des modifications mineures (via son DOA) et majeures (Supplemental Type Certificate). La capacité EASA/EMAR PART 145 permet également à Sabena technics de proposer des projets de solutions clés en main à ses clients dans le monde entier.