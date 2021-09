SAA et Kenya Airways lancent les bases d'un "groupe aérien panafricain"

La réussite et l'extrême résistance d'Ethiopian Airlines donne des idées à d'autres compagnies aériennes africaines. Le 29 septembre, la compagnie South African Airways (SAA) a annoncé qu'elle avait signé avec Kenya Airways (KQ) un accord de partenariat avec l'ambition à long terme de créer un "groupe aérien panafricain". "Il ne s'agit pas d'une fusion mais d'un partenariat qui vise à réorganiser les actifs de SAA et KQ" et rendre les compagnies plus compétitives, a précisé pour sa part Kenya Airways dans un communiqué.

SAA sortie d'affaire

Les deux compagnies sont sorties totalement essorées de la crise du transport aérien international. South African Airways n'a plus enregistré de bénéfices depuis 2011 et avant que toutes ses opérations soient suspendues en septembre 2020, elle avait reçu sur les trois dernières années d'avant-crise un total de 20 milliards de rands (1,1 milliard d'euros) d'aides publiques pour être maintenue à flot. Placée sous administration judiciaire en décembre 2019, SAA avait été "lâchée" par l'Etat sud-africain qui avait annoncé qu'il ne fournirait pas de soutien financier supplémentaire à la compagnie. Cela a ouvert la voix à la privatisation du transporteur national. Au terme d'un vaste plan de restructuration, la compagnie a été reprise en juin par le consortium sud-africain Takatso, composé du groupe d'investisseurs panafricains Harith Global Partners et de la société de location d'avions Global Airways, maison mère de la compagnie low cost LIFT récemment lancée. Le consortium a promis un investissement initial de 3,5 milliards de rands (un peu plus de 200 millions d'euros). La compagnie sera toujours détenue à 49% par l'Etat sud-africain, mais elle sera indépendante de celui-ci. Elle doit néanmoins redémarrer sur de nouvelles bases, car elle n'a plus que 6 avions dans sa flotte, contre 46 avant la crise.

Kenya Airways toujours engluée dans la crise financière

Kenya Airways est elle aussi aux prises à une crise financière depuis de nombreuses années. Elle a encore publié une perte de 11,5 milliards de shillings pour le premier semestre de son exercice financier clos en juin (près de 90 millions d'euros) et elle traîne une perte cumulée depuis plusieurs années estimée à 127 milliards de shillings (plus de 993 millions d'euros).