Ryanair va sabrer dans ses capacités en Belgique

Annoncée depuis déjà quelques semaines, Ryanair a mis ses menaces à exécution et a officiellement prévenu le 14 janvier dans une conférence de presse à Bruxelles qu'elle allait réduire de 1,1 million de sièges ses capacités à l'aéroport de Bruxelles-Charleroi (BSCA ou Brussels South Charleroi Airport), selon l'agence de presse Belga. La compagnie low cost irlandaise justifie cette coupe claire par la décision du gouvernement fédéral belge de doubler le niveau de la taxe sur les passagers aériens de cinq à dix euros en 2027. La ville de Charleroi ajoute par ailleurs une taxe supplémentaire de trois euros par passager uniquement sur l'aéroport. Michael O'Leary, le bouillant PDG de Ryanair a lancé un ultimatum à la ville de Charleroi pour qu'elle revienne sur sa décision d'ici le mois de mars. Mais la mesure fiscale a déjà été inscrite dans le budget 2026 de la commune belge. Si le gouvernement fédéral belge ne revient pas sur sa mesure nationale de doublement de la taxe passager d'ici le mois de septembre de l'année en cours, Ryanair promet de supprimer 1,1 million de sièges dans les autres aéroports qu'elle dessert en Belgique, notamment à Bruxelles-Zaventem.

Le gouvernement fédéral a jusqu'en septembre pour faire machine arrière

Ces hausses de taxes sont absurdes, d'autant plus que les autres pays de l'Union européenne (UE), comme la Suède, la Slovaquie, la Hongrie, l'Italie et l'Albanie, ont supprimé les taxes aéronautiques pour stimuler le trafic, le tourisme et l'emploi", a estimé le PDG de Ryanair. "Les hausses de taxes belges vont désormais détourner le trafic et les emplois vers d'autres pays de l'UE plus compétitifs." Michael O'Leary a toutefois confirmé qu'il n'était pas prévu de supprimer des liaisons aériennes dans leur intégralité, mais uniquement de réduire la fréquence des vols. Une liaison qui est aujourd'hui desservie plusieurs fois par semaine, par exemple, pourrait ne l'être plus qu'une fois par semaine à l'avenir, et les liaisons proposées plusieurs fois par jour ne seraient plus disponibles qu'une fois par jour.