Ryanair va ouvrir une nouvelle base à Beauvais

Malgré le redécollage difficile du trafic aérien européen, Ryanair poursuit ses projets de développement et ouvrira à partir du 3 décembre 2020 une nouvelle base française sur l'aéroport de Beauvais-Tillé, la plateforme historique qui avait vu la première installation de la low cost irlandaise en France. Ryanair basera sur l'aéroport deux avions en permanence, soit un investissement de 200 millions de dollars (près de 172 millions d'euros).

105 vols hebdomadaires

La compagnie low cost proposera au départ de l'aéroport 32 lignes vers 13 pays à travers l'Europe. En nouveauté, Ryanair proposer deux liaisons vers Paphos (Chypre) et Manchester (Grande-Bretagne) qui seront exploitées deux fois par semaine. Pour les autres destinations, la compagnie low cost proposera cet hiver plus de 105 vols hebdomadaires vers Barcelone, Dublin, Lisbonne, Madrid, Milan, Alicante, Bari, Faro, Thessalonique, Cracovie, Rome et Porto. La création de la base permettra de générer 2 300 emplois directs et indirects.