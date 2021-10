Ryanair passe en manutention électrique dans onze aéroports européens

La principale compagnie low cost en Europe, Ryanair, a annoncé le 27 octobre qu'elle passait à la manutention électrique dans onze aéroports européens où elle est présente : huit en Espagne (Alicante, Barcelone, Madrid, Malaga, Majorque, Séville, Santiago, Valence) et Amsterdam-Schiphol, Göteborg-Landvetter et Oslo.

Deux partenariats de handling

Azul Handling, le partenaire de manutention de Ryanair en Espagne et au Portugal, sera désormais la première société de manutention neutre en carbone en Espagne - grâce à un investissement de 7,3 millions d'euros dans e-Quipment, permettant à la compagnie aérienne de proposer des rotations à zéro émission sur ses huit principaux sites aéroportuaires espagnols. Cela conduit à des économies d'émissions de 1000 tonnes de CO2 par an. Parallèlement les rotations de Ryanair deviendront entièrement électriques à Amsterdam-Schiphol, Göteborg-Landvetter et Oslo grâce à un partenariat avec Menzies Aviation. Ces rotations ont été rendues possibles grâce à la mise à disposition par les aéroports des changements d'infrastructures nécessaires aux équipements électriques.

22 milliards d'investissement dans le renouvellement de la flotte

Ryanair veut mettre davantage l'accent sur l'atténuation de l'impact de ses activités sur l'environnement. Le récent investissement de 22 milliards de dollars dans de nouveaux avions contribuera à réduire la consommation de carburant d'environ 16% par siège, tout en transportant 4% de passagers en plus et en émettant 40% de bruit en moins.