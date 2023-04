Ryanair met du SAF dans tous ses vols au départ d'Amsterdam depuis début avril

Ryanair poursuit sa montée en puissance dans sa démarche de décarbonation. La compagnie aérienne irlandaise low cost vient d'annoncer qu'elle prolongeait son partenariat avec le raffineur finlandais Neste, ce qui lui permet d'alimenter depuis le 1er avril l'ensemble de ses vols vers l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol avec un mélange SAF ("Sustainable aviation fuel" ou carburant d'aviation durable) à 40%.

Les quatre piliers de la décarbonation de Ryanair

Cette augmentation significative de l'utilisation de SAF représente la dernière étape importante de l'objectif de Ryanair d'opérer 12,5% de ses vols en ayant recours au SAF d'ici 2030 et soutient davantage les objectifs de décarbonation de Ryanair "Pathway to Net Zero", en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 32%. Le programme environnemental de Ryanair pour atteindre le net zéro en 2050, objectif général du transport aérien mondial réaffirmé lors de la dernière assemblée générale de l'OACI (Organisation internationale de l'Aviation Civile), repose sur quatre piliers : 34% de décarbonation grâce à l'utilisation accrue de carburants d'aviation durable (SAF), 32% de décarbonation par des améliorations technologiques et opérationnelles, 24% de décarbonation par la compensation et autres mesures économiques, 10% de décarbonation par l'introduction d'une meilleure gestion du trafic aérien européen. Vu le poids des SAF dans sa trajectoire de décarbonation, Ryanair travaille avec l'Union Européenne, les raffineurs et les fournisseurs de carburant pour accélérer l'approvisionnement en SAF. La low cost irlandaise a d'ailleurs créé, en collaboration avec le Trinity College de Dublin, le Centre de recherche sur l'Aviation Durable. Ce centre de recherche doit permettre de mener des études sur le développement des SAF, les propulsions d'avions et les émissons sonores.

Renouvellement de flotte en cours

Ryanair continue aussi à renouveler sa flotte d'avions. Elle a investi 22 milliards de dollars dans la commande de 210 Boeing 737-8200 dont elle a déjà reçu 55 exemplaires. Cette dernière génération de Boeing 737 transporte 4% de passagers en plus, tout en réduisant la consommation de carburant et de CO2 de 16% et les émissions sonores de 40%.