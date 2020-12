Ryanair inaugure sa nouvelle base à Beauvais-Tillé

Jeudi 3 décembre, Ryanair a inauguré sa nouvelle base française sur l'aéroport picard de Beauvais-Tillé. L'investissement pour la compagnie low cost irlandaise représente 200 millions de dollars, avec deux avions basés. Ryanair proposera sur l'aéroport cet hiver 28 lignes vers une dizaine de pays en Europe. La low cost joindra des centres d'affaires comme Barcelone, Dublin, Lisbonne, Madrid et Milan ou des destinations plus touristiques comme Alicante, Faro, Thessalonique, Cracovie, Rome et Porto.

23 ans de présence à Beauvais pour Ryanair

L'ouverture de la base devrait permettre de générer 2 300 emplois directs et indirects. Rappelons que c'est à la suite de la déréglementation du secteur aérien, supprimant l'autorisation préalable pour l'installation de compagnies étrangères que Ryanair est arrivée à Beauvais le 1er mai 1997, avec le lancement de trois liaisons quotidiennes vers Dublin. Aujourd'hui, Ryanair est toujours la principale compagnie de la plateforme picarde en termes de trafic, en exploitation normale.