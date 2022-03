Ryanair dévoile sa stratégie de décarbonation

La low cost irlandaise Ryanair a dévoilé le lundi 21 mars sa stratégie de décarbonation pour atteindre l'objectif général de neutralité carbone pour le transport aérien européen et mondial à l'horizon 2050. Baptisée "PathWay to Net Zero", elle ambitionne de s'appuyer sur quatre piliers : l'utilisation accrue de carburants d'aviation durable ou SAF (34%), les améliorations technologiques et opérationnelles (32%), la compensation et d'autres mesures économiques (24%), introduction d'une meilleure gestion du trafic aérien (10%).

Renouvellement de flotte

Avec un plus d'un tiers de sa décarbonation provenant de l'utilisation accrue de SAF, Ryanair travaille avec l'Union Européenne et les fournisseurs de carburant pour accélérer l'approvisionnement en SAF. Dans ce cadre, Ryanair a créé le Centre de recherche sur l'aviation durable en partenariat avec le Trinity College de Dublin. Ce partenariat permettra d'effectuer des recherches sur les SAF, les systèmes de propulsion d'avions à zéro carbone et la cartographie du bruit. Parallèlement, Ryanair continue d'investir dans les nouvelles technologies et les nouveaux avions, comme l'a montré son investissement de 22 milliards de dollars pour l'achat de 210 Boeing 737-8200 "Gamechanger". A ce jour, Ryanair a pris livraison de 55 appareils "Gamechanger" qui transportent 4% de passagers en plus, réduisent la consommation de carburant et les émissions de CO2 de 16% et diminuent les émissions sonores de 40%.

L'initiative SESAR permettra de gagner 10% sur les émissions de CO2

La dernière étape de la trajectoire de Ryanair vers la neutralité carbone proviendra d'une combinaison de mesures de compensation, par le biais de projets de compensation de capture de carbone et du soutien de politiques et de réformes gouvernementales clés, telles que l'introduction de l'initiative SESAR (Single European Sky ATM Research ou "Ciel Unique Européen"). Si elle est introduite avec succès par la Commission européenne, l'initiative SESAR permettra de normaliser et de rendre plus efficace le processus de gestion du trafic aérien, ce qui entraînera une réduction significative et immédiate de 10% des émissions de carbone de l'aviation européenne.