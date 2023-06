RwandAir a lancé sa desserte de Paris

Comme cela avait été annoncé depuis plusieurs mois, RwandAir a ouvert le 27 juin sa nouvelle desserte directe Kigali-Paris CDG. La capitale française est la 25eme destination lancée dans le cadre du plan de développement de la compagnie est-africaine.

Le vol WB700 exploité en Airbus A330-300, est opéré le mardi, le jeudi et le samedi et décolle de Kigali à 0h40 pour atterrir à Paris CDG à 9h30 le même jour. Le vol retour quitte Paris CDG à 21h30 sur les mêmes jours d'exploitation et arrive à Kigali le lendemain matin à 6h00. Le temps de vol est donc de 8h30. Une fois arrivé à Kigali, les passagers de RwandAir peuvent découvrir les paysages naturels du Rwanda ou bénéficier de correspondances vers le Ghana, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud.

Doublement de flotte dans les cinq ans

L'Airbus A330-300 qui opère les vols, est configuré en 274 sièges bi-classe : 30 sièges en classe affaires et 244 sièges en classe économique. En prolongation du vol vers Paris, l'avion continue vers Bruxelles. Auparavant, Bruxelles était reliée à Kigali via Londres Heathrow. Le vol retour au départ de Bruxelles rejoint d'abord Paris CDG avant de prendre la direction de Kigali. RwandAir dispose actuellement d'une flotte de 13 avions, dont 3 Airbus A330 pour les liaisons long-courrier. La compagnie africaine, avec l'appui de son nouvel actionnaire Qatar Airways, envisage de double sa flotte d'ici les cinq prochaines années.