RVL Aviation, opérateur de lancement de ZeroAvia, assurera les premiers services de fret à zéro émission

RVL Aviation, premier exploitant du ZA 600...

ZeroAvia a annoncé le 13 mai 2025 la signature d'un accord avec RVL Aviation qui permettra à RVL d'exploiter des Cessna Grand Caravan équipés du groupe motopropulseur ZA600 de ZeroAvia, fonctionnant à l'hydrogène. Les vols dans les îles britanniques commenceront une fois que la certification du moteur, l'intégration de la cellule et les services planifiés auront été obtenus et que tous les travaux d'adaptation et de formation seront terminés.

... Sur Cessna Caravan 208B

L'analyse effectuée par RVL et ZeroAvia confirme que le Cessna Caravan équipé du ZA600 répondrait aux exigences opérationnelles existantes tout en éliminant pratiquement l'impact climatique des opérations. Près de 1 000 avions opérant sur des routes de fret dans le monde entier pourraient à l'avenir être propulsés par des groupes motopropulseurs ZA600. L'accord actuel porte sur un type d'avion, le Cessna Caravan 208B, RVL s'occupant de la location de l'avion avec Monte, un gestionnaire d'actifs mondial qui se concentre sur le financement du transport régional durable et de ses infrastructures associées. Les partenaires étudieront les possibilités de lancer d'autres opérations de petits turbopropulseurs dans le réseau RVL en pleine croissance, en fonction du succès des opérations initiales, et d'étendre la technologie à d'autres opérations lorsque la technologie et les conditions d'exploitation le permettront.

Surveillance aérienne, épandage et affrètement d'aéronefs

RVL Aviation est un fournisseur de services aéronautiques spécialisés qui compte plus de 40 ans d'expérience. L'entreprise et son personnel qualifié mettent leur expertise au service d'un large éventail d'organisations gouvernementales et privées, contribuant ainsi à soutenir les programmes de prospérité économique et environnementale. RVL Aviation a son siège à l'aéroport d'East Midlands et opère principalement à partir de son hangar et de ses installations de maintenance. Ses capacités comprennent la surveillance aérienne, les services d'épandage et l'affrètement d'aéronefs.

Du ZA600 au ZA2000

ZeroAvia a déjà testé de manière approfondie un prototype de son premier moteur ZA600 à bord d'un avion Dornier 228 sur sa base britannique, le groupe motopropulseur faisant actuellement l'objet d'une demande de certification auprès de la CAA britannique. La société a également effectué des essais au sol avancés aux États-Unis et au Royaume-Uni pour les principales technologies de base du système ZA2000, notamment les réservoirs cryogéniques pour le stockage de l'hydrogène liquide, les piles à combustible PEM à haute température et les systèmes de propulsion électrique. Le système ZA2000 sera compatible avec les avions régionaux à turbopropulseurs de 80 places, tels que l'ATR72 ou le Dash 8 400.