[Russie / Ukraine] Carte tactique : libération de la région de Kiev et augmentation des combats sur le Donbass

Résumé des précédents évènements

Fin mars, face à la pression des Ukrainiens et la volonté de Moscou de sécuriser une victoire, les troupes russes présentes à Soumy, Tchernihiv et Kiev se sont retirées d'Ukraine. Le retrait de ces troupes a permis aux Ukrainiens de libérer de nombreux territoires occupés ( articles sur la libération de l'Ouest de Kiev ). Au Sud, les Ukrainiens sont redescendus de Mykolaïev et sont non loin de Kherson.

Les troupes russes qui se sont retirées du Nord-Ouest de l'Ukraine devraient être redéployées prochainement vers l'axe Kharkiv-Louhansk, dans le but de conquérir l'entièreté du Donbass. Il faut donc s'attendre à une augmentation des combats du côté de Izium (au centre de cet axe).

Ce redéploiement sera probablement ralenti ou au mieux, compliqué car ces troupes doivent tout d'abord se réapprovisionner en matériel, munition, rations, etc. Les Ukrainiens ont réussi à compliquer ce redéploiement en touchant le 30 mars, un dépôt de munition dans la ville russe de Belgorod, située à 40 km au Nord de Kharkiv. Pendant la nuit du 31 mars au 1er avril, les Ukrainiens ont utilisé deux hélicoptères pour bombarder un dépôt de carburant situé dans cette même ville ( article sur le raid des hélicoptères ukrainiens en Russie ). Cette ville comprenait avant l'invasion plusieurs grandes bases militaires servant à regrouper les véhicules avant l'invasion. Cette ville doit donc encore comprendre quelques défenses aériennes. Cependant, il est très étonnant de ne pas apercevoir sur les vidéos de l'attaque aucun départ de missiles anti-aériens ou même des tirs de canons anti-aériens.

A l'inverse, la défense anti-aérienne ukrainienne a réussi en quelques jours à remplir 3 exploits : le premier tir au combat d'un Starstreak, la première destruction confirmée d'un Su-35 et la première utilisation en Ukraine d'un missile anti-char pour détruire un hélicoptère en vol ( article relatant les trois exploits ).

Par ailleurs, plusieurs États ont décidé de livrer du matériel lourd à l'Ukraine : des chars, véhicules blindés de combat d'infanterie et des véhicules blindés transporteur de troupes sont attendus ou ont même déjà été en partie livrés ( article sur les premières livraisons de matériels lourds à l'Ukraine ).