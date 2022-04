[Guerre en Ukraine] Trois nouveaux exploits pour la défense aérienne ukrainienne

Première utilisation du Starstreak

Le Starstreak est un MANPAD de confection anglaise. Il est réputé pour sa vitesse (plus de Mach 3) et sa visée laser, rendant contre-mesures paillettes et flares inutiles ( voir le récent article centré sur ce missile ). Le 1er avril, les Ukrainiens ont utilisé pour la première fois ce système anti-aérien contre un hélicoptère de combat Mi-28 russe. Ce dernier effectuait un tir parabolique (l'hélicoptère prend de la vitesse, s'élève ensuite et en haut de la parabole, tire ses roquettes). Le Mi-28 est alors utilisé comme un lance-roquette multiple mais sa capacité de visée en est très réduite. A l'inverse, l'hélicoptère ne doit pas s'approcher d'une cible densément protégée par des systèmes anti-aériens.

Cependant, des soldats ukrainiens étaient présents au moment où le Mi-28 faisait demi-tour et commençait à reprendre un peu de vitesse. Les Ukrainiens ont alors tiré un missile Starstreak (pour rappel, dont la vitesse excède Mach 3) qui a très vite impacté l'hélicoptère de combat russe, entre son compartiment moteur et sa poutre de queue. Celui-ci a littéralement été coupé en deux Plusieurs sources affirment que le pilote et l'officier des systèmes d'armes étaient vivants mais aucune information confirmée n'a été donnée sur leur capture par les Ukrainiens ou récupération par des forces russes.