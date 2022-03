Le missile Starstrek : dernière arme de techno-guérilla fournie aux Ukrainiens

Une défense aérienne ukrainienne en perte de vitesse

Avec la destruction progressive d'une partie des 170 systèmes de défense de haute altitude et forte puissance (Buk ou S-300) de sa défense aérienne, l'Ukraine voit progressivement ses capacités réduites aux manpads désormais largement disséminés sur tout le territoire. Les milliers de missiles anti-ariens légers, tirés depuis l'épaule et fournis dans les derniers mois, connaissent une bonne efficacité contre les hélicoptères (avec plus de 40 appareils détruits à partir des seules informations disponibles en source ouverte), mais peuvent se révéler insuffisants contre les avions de combats volant à plus haute altitude ou à des vitesses ne permettant pas de mettre en œuvre les missiles.

Mais le Stastreak, que l'Ukraine est en train de déployer sur le terrain après plusieurs semaines d'entraînement, apporte des capacités unique qui le différencient de tous les manpads déja fournis à l'Ukraine, comme les Stingers, Grom, Strela et autres Igla. Alors que des systèmes multiples équipant des véhicules existent, seule la version tirée depuis l'épaule semble avoir été fournie à l'Ukraine.