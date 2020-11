Russie : Restructuration chez UAC, qui intègre la division avions militaires de Sukhoi

United Aircraft Corporation (PJSC UAC, qui fait partie de la Rostec State Corporation) continue de mettre en œuvre le programme de centralisation de la gestion des entreprises de la société. Dans le cadre de la transformation de l’entreprise en cours afin de créer une société unifiée, il est prévu de transférer les pouvoirs de l’unique organe exécutif de PJSC Sukhoi à PJSC UAC.

Youri Slyusar à la tête de Sukhoi et UAC

Afin d’accélérer la mise en œuvre de cette tâche, ainsi que de tenir compte de la mise en œuvre du programme de redressement financier d’UAC, il a été décidé de nommer le directeur général de la société Sukhoi PJSC, Youri Slyusar, directeur général d’UAC, à partir du 10 novembre. Youri Slyusar à ce stade combinera la direction de l’UAC et de la société Sukhoi. L’ancien chef de Sukhoi, Ilya Tarasenko, mettra en œuvre un autre grand projet. Sous la direction d’Ilya Tarasenko, Sukhoi a mis en œuvre une étape importante dans la transformation de la division avions de combat, préparé une stratégie de développement actualisée et optimisé les fonctions de gestion en double. Le chiffre d’affaires de la Société a augmenté de plus de 50 % en 2020 par rapport à 2019, tandis que la dette extérieure a diminué de 15 %.

La transformation d’UAC comprend la formation de divisions en fonction des domaines d’activité, la centralisation cohérente de la gestion, l’élimination des fonctions administratives en double, la création de centres généraux de compétence et de service, l’expansion de la coopération des sites de production pour une mise en œuvre plus efficace des programmes de construction d’aéronefs. Auparavant, dans le cadre de la formation de la division avions militaires, la compagnie Sukhoi s’est déléguée les pouvoirs de l’unique organe exécutif de RSK MiG, ce qui a permis de centraliser la gestion des entreprises qui développent et fabriquent des avions de combat. À l’étape actuelle, l’objectif principal est une interaction plus efficace de cette division avec le centre d’entreprise PJSC UAC.

Deux précédents dont un pour Ilyouchine

La nomination du directeur général d’UAC en même temps que le chef de la division émergente à un moment crucial n'est pas sans précédent. Ce fut le cas lors de l’étape décisive de la préparation à l’intégration dans une seule division des entreprises manufacturières d’avions commerciaux civils MS-21 et Superjet 100. Une pratique similaire a été appliquée dans la division avions de transport : le directeur général de l’entreprise centrale de la division, PJSC Il, combine la gestion d’Ilyouchine avec le poste de premier directeur général adjoint d’UAC.

