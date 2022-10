Russie : le Su-57 de seconde étape a réalisé son premier vol

Le Su-57 de seconde étape a volé...

Le Sukhoi Su-57 de seconde étape ou optimisé a effectué son premier vol le 21 octobre 2022, a annoncé le 25 octobre le service de presse d'UAC, le groupe aéronautique russe. La mise au point du Su-57, laborieuse, a demandé un certain temps et se poursuit, avec le développement d'un appareil optimisé, corrigé et revu. Cette version a pour base la signature d'un contrat spécifique entre Sukhoi et le ministère Russe de la défense, passé le 29 octobre 2018. Sukhoi fut chargée de développer un chasseur Su-57M (T-50M) modernisé, également connu sous le nom de Su-57 dit de « seconde étape ».

...Avec un léger retard sur son calendrier...

Ce programme porte le nom de code « Megapolis » (mégalopole). L'actuel programme de R&D du Su-57 est appelé « Stolitsa » (capitale). L'élément principal de cette modernisation est l'installation de nouveaux moteurs « izdeliye 30 » d'une poussée d'environ seize tonnes, au lieu des actuels AL-41F-1 (izdielije 117) d'une poussée de 14,5 tonnes. Le contrat stipulait un premier vol du prototype du T-50M qui devait commencer les essais en vol à la mi-2022. Le contrat stipule également que l'avion devrait être prêt à être produit à la fin de 2024 -un calendrier qui paraît difficile à tenir-.

...Et Sergueï Bogdan aux commandes...

«Le Bureau de conception Sukhoi au sein d'UAC effectue des travaux de développement du Su-57. Le 21 octobre, l'avion de cinquième génération Su-57 amélioré a effectué son premier vol sur l'aérodrome de l'Institut d'essais en vol Gromov. L'avion a été piloté par le pilote d'essai du bureau de conception de Sukhoi, le Héros de la Russie Sergueï Bogdan. Le vol a duré 56 minutes et s'est déroulé sans aucun accroc », indique le communiqué.

...Sans ses turboréacteurs de seconde génération...

« Ce Su-57 permettra également des essais d'équipements embarqués aux fonctionnalités étendues, l'assistance de l'intelligence artificielle au pilote et la possibilité d'utiliser une large gamme de nouveaux types d'armes», précise UAC. "L'avion offre également la possibilité d'installer un moteur de deuxième étage", peut-on lire dans le communiqué. Le turboréacteur de seconde génération, plus exactement izdeliye 30, souffre d'une longue mise au point, ce qui explique la présence de l'éternel AL-41F-1 sur l'appareil. Dans la configuration actuelle de l'appareil, la grande tuyère ronde du moteur ne répond absolument pas aux exigences de visibilité et même de signature infrarouge réduite. La version équipée de l'izdeliye 30 verra le moteur adopter une tuyère plate beaucoup plus adaptée.

...Mais avec l'intelligence artificielle...

Dans le domaine des missiles air-air, la Russie manque d'un équivalent à l'AMRAAM ou au Meteor de MBDA sur son Su-57. En clair, la Russie a besoin de nouveaux armements pour son chasseur supermaniable, qui dépasse le cadre du R77 et par extension celui des missiles d'ancienne génération. Quand à l'intelligence artificielle, elle devrait permettre de fusionner les données en provenance des différents et nombreux capteurs présents sur l'appareil, afin de pouvoir présenter les informations utiles au pilote au bon moment.