Russie : Le MC-21 passe à 211 passagers

211 passagers maximum

L'avion MC-21 a reçu l'autorisation nécessaire pour pouvoir emporter 211 personnes en cabine au maximum, a déclaré United Aircraft Corporation (UAC). Les essais au sol de l'évacuation d'urgence des membres d'équipage et des passagers du MC-21 se sont déroulés avec succès. "Selon les résultats de l'inspection, l'Agence fédérale russe du transport aérien a approuvé la principale modification du certificat de type, permettant à l'avion de ligne de transporter le nombre maximal de passagers - jusqu'à 211 personnes", a indiqué la société. Les tests de l'avion ont confirmé la conformité avec les normes de sécurité aérienne et le fonctionnement des équipements d'urgence et de sauvetage.

MC-21 et Superjet sous une marque commune

Il est prévu de regrouper les avions de ligne MC-21 et [actuellement Yakovlev] Superjet sous une marque commune, a déclaré le vice-premier ministre russe Denis Manturov lors d'une interview accordée à l'agence TASS. "Je ne cacherai pas que nous travaillons dans ce domaine [la consolidation des marques]. Je n'indiquerai pas la décision à laquelle nous nous approchons, mais il est évident que nous l'annoncerons prochainement", a déclaré M. Manturov. Ce regroupement fait suite aux précédentes consolidations débutées avant le conflit ukraino-russe, à l'époque ou Sukhoi était devenu Regional Aircraft, une division d'Irkut, la marque originale du MC-21. Reste qu'au delà de la marque commune aux deux appareils, il est toujours question d'accélérer la russification des avions, puisque les moteurs occidentaux -respectivement PW1400G et SaM146- ont par la force des évènements laissé place aux turboréacteurs russes Aviadvigatel PD-14 (pour le MC-21) et PD-8 (pour le SJ100).

Un calendrier de livraisons ambitieux

Les livraisons en série de jets de passagers SJ 100 équipés de turboréacteurs russes PD-8 commenceront en 2024, a déclaré le PDG de United Aircraft Corporation (UAC), Youri Slyousar, dans une interview accordée à la chaîne de télévision Rossiya-24. "Nous attendons une autorisation pour le premier vol de la part de nos partenaires d'United Engine Corporation. Les moteurs ont déjà été montés sur nos prototypes. Dès que nous aurons reçu ce permis, je pense que nous effectuerons des travaux pratiques au sol, le premier vol devrait être réalisé début 2024", a déclaré le chef de l'exécutif. En 2024, un total de vingt avions SJ devrait être livré aux compagnies aériennes, a ajouté M. Slyousar. Au total, 210 jets MC-21, environ 140 jets SJ, 115 avions de ligne Tu-214 et 70 avions Il-114 devraient être livrés d'ici 2030, a-t-il indiqué.