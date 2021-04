Russian Helicopters équipe l'Ansat d'une élingue externe

Elingue externe...

Russian Helicopters équipe son hélicoptère Ansat d’une élingue externe pour soulever une charge utile pesant jusqu’à 1 000 kg ou le transport d'eau dans le cadre des opérations de lutte anti-incendies. C'est la cinquième option disponible pour configurer l’hélicoptère pour des tâches spécifiques. Lors des essais effectués à l’usine de Kazan Helicopters, l’hélicoptère a atteint une altitude de 3 700 m avec 600 kg de fret externe. Il a atteint une vitesse de 180 km/h avec cette configuration. Le poids maximal au décollage d’Ansat à l’aide d’une élingue externe est passé de 3 600 à 3 800 kg.

...Et treuil

Kazan Helicopters a déjà reçu l’approbation de l’Agence fédérale du transport aérien (Rosaviatsiya) pour installer un treuil à bord sur Ansat. La nouvelle option élargit les fonctionnalités de l’hélicoptère. Le treuil augmente l’efficacité de l’hélicoptère dans les opérations de recherche et de sauvetage et permet d’effectuer des opérations de chargement et de déchargement en vol stationnaire.

Fret ou passagers

L'Ansat est un hélicoptère bimoteur polyvalent léger. Sa production en série est réalisée par Kazan Helicopters. La conception de la machine lui permet d'être convertie rapidement en version fret ou en configuration passagers, avec transport de sept personnes au maximum. En mai 2015, la modification de l’hélicoptère pour évacuation médicale a été certifiée. L'Ansat est certifié pour une utilisation dans les températures allant de -45 °С à +50 °С, et en haute montagne.