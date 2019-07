Russian Helicopters passera à la fabrication additive en 2020

En 2019, Russian Helicopters Holding Company prévoit de redessiner une trentaine de pièces d'hélicoptère différentes pour les fabriquer à l'aide de la technologie d'impression 3D et de les intégrer à la production en série à partir de 2020.

"Cette année, nous terminons la réingénierie d'environ 30 pièces et détails différents qui seront fabriqués à l'aide de technologies additives. Ces pièces sont actuellement fabriquées avec différentes méthodes, comme le moulage, le poinçonnage ou l'usinage et nous devons intégrer leur production à l'impression 3D. Selon nos plans, ce processus débutera en 2020. Nous parlons d'éléments sérieux et de puissance des structures, des unités et des systèmes de nos hélicoptères. D'ici la fin de l'année, nous déciderons si nous sommes prêts à mettre ces pièces en série », a déclaré le directeur innovation de Russian Helicopters Andrey Shibitov.



Chaque pièce fera l'objet d'une refonte de la construction, d'essais de résistance. "Dans le cadre des essais, il est essentiel de confirmer que la pièce fabriquée à l'aide d'une technologie additive est égale ou supérieure dans ses caractéristiques à la pièce analogue qu'elle remplace", ajoute Andrey Shibitov. À ce jour, déjà 80 pièces différentes sont en voie d'être redessinées.

À l'heure actuelle, les hélicoptères de fabrication russe n'ont pas encore inclus de pièces fabriquées à l'aide de technologies additives. Russian Helicopters prévoit que la part des pièces imprimées en 3D augmentera considérablement au cours de la période 2020-2022 dans le monde. L'utilisation de la fabrication additive peut réduire considérablement la masse de l'avion et son coût.