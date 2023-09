RTX et Elbit Systems of America vont équiper les pilotes de F/A-18 d'un nouveau système de visualisation

Un nouveau casque pour les pilotes de F/A-18E/F et E/A-18G Block III

Collins Elbit Vision Systems (CEVS) - une joint-venture entre Collins Aerospace, une entreprise de RTX, et Elbit Systems of America - s'est vu attribuer un contrat par la Naval Air Warfare Center Aircraft Division pour le développement, l'ingénierie, la logistique et le support d'essai du système de repérage Joint Helmet Mounted Cueing System amélioré utilisé sur les biréacteurs Boeing F/A-18E/F et E/A-18G Block III. Le contrat est d'un montant estimé à 16 M$, soit 14,91 M€.

Une perception augmentée de l'espace de combat

Avec ce contrat, CEVS introduit officiellement le système d'affichage monté sur casque Zero-G (HMDS+). Le Zero-G HMDS+ fournira une vue augmentée de l'espace de combat à l'intérieur du casque du pilote pour permettre une prise de décision plus rapide, augmentant ainsi la capacité de survie et l'efficacité. "L'équipe a suivi un nouveau processus de développement qui a incorporé les commentaires précoces et continus des pilotes pour trouver la meilleure solution. Le résultat est un HMDS innovant et adaptable qui suivra une longue et fructueuse série de HMDS mis en service par CEVS", a déclaré Jeff Hoberg, co-directeur général de CEVS. "Plus qu'un casque offrant une vision périphérique sur 360°, c'est une véritable extension du cockpit, lequel offre toutes les informations nécessaires à la poursuite du vol et/ou du combat au pilote", ajoute-t-on chez Collins.

Une masse allégée et mieux répartie

Le casque présente également l'avantage d'être d'une masse allégée par rapport à ses prédécesseurs. Il fait largement appel aux matériaux composites et la répartition des masses prend nettement plus en compte le centre de gravité de l'équipement, le rendant ainsi plus confortable à porter. Outre l'amélioration des capacités, la conception équilibrée et ultra-légère du Zero-G HMDS+™ réduira considérablement les contraintes physiologiques subies par les pilotes.