Les capacités de guerre électronique d'Elbit Systems sur un chasseur de l'OTAN en Europe

Elsira la filiale d'Elbit Systems pour les capacités EW

Le 13 mars, le constructeur Israélien Elbit Systems a annoncé avoir remporté un contrat pour ses suites d'autoprotection de guerre électronique (EW). Selon le constructeur, elles équiperont un avion de chasse fourni à un pays de l'OTAN en Europe. Les capacités de guerre électronique développées par Elbit Systems le sont au sein de la société Elisra qui en est une filiale dont la propriété exclusive lui revient. Le modèle d'avion et le pays concerné par l'accord ne sont pour l'instant pas connus.

Un contrat pour l'amélioration des capacités de défense du chasseur

Le contrat prévoit que le constructeur Israélien équipe le chasseur de sa suite d'autoprotection EW. Elle comprend des récepteurs d'alerte radar (RWR) et des systèmes de distribution de contre-mesures (CMDS). Bien qu'il ne soit pas apporté de précisions aux sujet de celles-ci, il pourrait s'agir de systèmes d'alerte laser (LWS), de systèmes d'alerte de missiles IR ( MWS), de contre-mesures électroniques (ECM) et de leurres sous formes de fusées éclairantes selon les indications présentes sur le site du constructeur au sujet de ses systèmes EW. Le CMDS pourra être activé de manière automatique ou manuelle. Selon Elbit Systems, ce sont actuellement une trentaine de types de plateformes à voilure fixes et tournantes en provenance de pays occidentaux ou orientaux en seraient équipés.