Royal Air Maroc intégrera oneworld le 1er avril

La compagnie Royal Air Maroc est en phase finale pour intégrer l'alliance oneworld. L'entrée dans l'alliance sera effective à partir du 1er avril. La filiale régionale de la compagnie marocaine, Royal Air Maroc Express fera aussi son entrée dans l'alliance en tant que membre affilié.

Il s'agit de la première compagnie du continent africain à intégrer l'alliance. Cette entrée suit une phase d'intégration de 15 mois, depuis que la première annonce en avait été faite à New York. Royal Air Maroc apportera à oneworld un réseau de 39 nouvelles destinations dans 23 pays. Le transporteur national marocain connecte sur son hub de Casablanca avec plus de 100 destinations dans plus de 50 pays et six régions du monde (Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord et Amérique du Sud). Cela inclut les hubs oneworld à Amman, Doha, Londres Heathrow, Madrid, Miami, Moscou Domodedovo et New York JFK. Dès le 1er avril, les membres du programme de fidélité de Royal Air Maroc Safar Flyer (plus d'un millions d